Опитування CNN: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%
Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати
Про це повідомляє CNN.
Приблизно 81% спостерігачів за дебатами кажуть, що вони не вплинули на їхній вибір президента.
Ще 14% сказали, що це змусило їх подумати, але не змінили свою думку, а 5% сказали, що це змінило їхню думку щодо того, за кого голосувати.
Приблизно однакові частки прихильників Джо Байдена та Дональда Трампа сказали, що дебати змінили їхню думку.
Підтримка Байдена трохи впала після дебатів - 31% сприйняли його позитивно, порівняно з 37% в опитуванні тих самих виборців, проведеному до дебатів.
Щодо Трампа, то частка його прихильників зросла до 43%, тоді як до дебатів його підтримували 40% спостерігачів.
А 48% спостерігачів за дебатами кажуть, що Трамп краще вгамував занепокоєння щодо своєї здатності впоратися з президентством. 23% спостерігачів сказали, що Байден впорався з цим краще, а 22% - що жоден із кандидатів не зробив цього. Ще 7% вважали, що обидва кандидати однаково добре впоралися з претензіями.
Серед спостерігачів за дебатами 48% сказали, що вони б проголосували лише за Трампа, 40% – що вони б проголосували лише за Байдена, 2% – що вони розглядають обидвох кандидатів, і 11% – що вони не розглядають можливість голосувати.
- Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.
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