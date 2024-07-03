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"Все ще може обіймати посаду та балотуватися": Білий дім прокоментував чутки про хворобу Байдена

3 липня, 2024 середа
01:32
Світ Джозеф Байден

У вівторок, 2 липня, Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США

Зміст

Про це повідомляє CNN.

"По-перше, я хочу сказати, що ми розуміємо занепокоєння. Ми це розуміємо. Президент провів не чудову ніч", - сказала прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Білий дім випередив перші запитання журналістів, оголосивши, що Байден з’явиться на двох заходах наступного тижня: інтерв’ю з Джорджем Стефанопулосом з ABC, яке частково вийде в ефір у п’ятницю, та персональній пресконференції під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Такі незаплановані події рідко трапляються для Байдена, який, за підрахунками CNN, відстає від своїх останніх попередників у офіційних пресконференціях. 

Відповідаючи на запитання, чи регулярно Байден представляє себе так, як він представляв себе на дебатах, Жан-П’єр згадала промову, яку Байден виголосив у Північній Кароліні наступного дня після дебатів: "Він розуміє, що він немолода людина. Те, на чому він зосереджуватиметься, продовжуватиме досягати американського народу щодо проблем, які їх хвилюють".

Жан-П’єр повторила, що Байден був хворий минулого четверга, додавши, що він все ще хворий на застуду. За її словами, президент не приймав ліків від застуди перед дебатами.

Вона додала, що адміністрація "зовсім не" приховує інформацію про стан здоров'я президента або його здатність виконувати свою роботу.

Дебати Байдена і Трампа

  • Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. 
  • Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.
  • Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.
  • 28 червня Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Вод
  • Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників Демократичної партії Ллойд Доггетт.
Теги:
вибори
вибори президента
Джо Байден
вибори у США
США
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