"Все ще може обіймати посаду та балотуватися": Білий дім прокоментував чутки про хворобу Байдена

Про це повідомляє CNN.

"По-перше, я хочу сказати, що ми розуміємо занепокоєння. Ми це розуміємо. Президент провів не чудову ніч", - сказала прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Білий дім випередив перші запитання журналістів, оголосивши, що Байден з’явиться на двох заходах наступного тижня: інтерв’ю з Джорджем Стефанопулосом з ABC, яке частково вийде в ефір у п’ятницю, та персональній пресконференції під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Такі незаплановані події рідко трапляються для Байдена, який, за підрахунками CNN, відстає від своїх останніх попередників у офіційних пресконференціях.

Відповідаючи на запитання, чи регулярно Байден представляє себе так, як він представляв себе на дебатах, Жан-П’єр згадала промову, яку Байден виголосив у Північній Кароліні наступного дня після дебатів: "Він розуміє, що він немолода людина. Те, на чому він зосереджуватиметься, продовжуватиме досягати американського народу щодо проблем, які їх хвилюють".

Жан-П’єр повторила, що Байден був хворий минулого четверга, додавши, що він все ще хворий на застуду. За її словами, президент не приймав ліків від застуди перед дебатами.

Вона додала, що адміністрація "зовсім не" приховує інформацію про стан здоров'я президента або його здатність виконувати свою роботу.

Дебати Байдена і Трампа