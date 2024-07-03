Перший конгресмен-демократ публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру з президентських виборів

Про це повідомляє Associated Press.

Конгресмен-демократ вважає, що Байден під час дебатів з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом не зміг "ефективно захистити свої численні досягнення". Тому Доггетт заявив, що чинному американському лідерові слід "прийняти болюче і важке рішення зняти свою кандидатуру".

Водночас він підкреслив, що такий заклик "не є легковажними" і він "не применшує моєї поваги до всього, чого досяг президент Байден".

"Визнаючи, що, на відміну від Трампа, першочерговим зобов'язанням президента Байдена завжди було служіння нашій країні, а не собі, я сподіваюся, що він прийме болісне і важке рішення про зняття своєї кандидатури. Я з повагою закликаю його зробити це", - наголосив Доггетт.

Дебати Байдена і Трампа