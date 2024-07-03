Перший конгресмен-демократ публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру з президентських виборів
Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників Демократичної партії Ллойд Доггетт
Про це повідомляє Associated Press.
Конгресмен-демократ вважає, що Байден під час дебатів з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом не зміг "ефективно захистити свої численні досягнення". Тому Доггетт заявив, що чинному американському лідерові слід "прийняти болюче і важке рішення зняти свою кандидатуру".
Водночас він підкреслив, що такий заклик "не є легковажними" і він "не применшує моєї поваги до всього, чого досяг президент Байден".
"Визнаючи, що, на відміну від Трампа, першочерговим зобов'язанням президента Байдена завжди було служіння нашій країні, а не собі, я сподіваюся, що він прийме болісне і важке рішення про зняття своєї кандидатури. Я з повагою закликаю його зробити це", - наголосив Доггетт.
Дебати Байдена і Трампа
- Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.
- Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.
- Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.
- 28 червня Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Водночас він запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому.
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