NYT стверджує, що Байден засумнівався щодо продовження участі в президентських перегонах. У Білому домі відреагували

Про це Ендрю Бейтс написав у X (Twitter).

У матеріалі The New York Times йдеться, що Байден сказав своєму ключовому союзнику, імені якого не називають, що він "зважує, чи продовжувати участь у перегонах". Там заявили, що ця розмова президента США є "першим свідченням того, що він серйозно розмірковує над тим, чи зможе він відновитися після нищівної гри на сцені дебатів в Атланті".

Натомість прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що "це твердження є абсолютно неправдивим".

"Це твердження є абсолютно неправдивим. Якби New York Times надала нам більше 7 хвилин для коментарів, ми б їм про це сказали", - написав він.

Дебати Байдена і Трампа