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NYT стверджує, що Байден засумнівався щодо продовження участі в президентських перегонах. У Білому домі відреагували

3 липня, 2024 середа
19:31
Світ байден трамп дебати

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс прокоментував публікацію The New York Times, у якій стверджується, що президент США Джо Байден сумнівається щодо продовження участі в президентських перегонах після дебатів

Зміст

Про це Ендрю Бейтс написав у X (Twitter).

У матеріалі The New York Times йдеться, що Байден сказав своєму ключовому союзнику, імені якого не називають, що він "зважує, чи продовжувати участь у перегонах". Там заявили, що ця розмова президента США є "першим свідченням того, що він серйозно розмірковує над тим, чи зможе він відновитися після нищівної гри на сцені дебатів в Атланті". 

Натомість прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що "це твердження є абсолютно неправдивим".

"Це твердження є абсолютно неправдивим. Якби New York Times надала нам більше 7 хвилин для коментарів, ми б їм про це сказали", - написав він.

Дебати Байдена і Трампа

  • Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. 
  • Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.
  • Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.
  • 28 червня Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Вод
  • Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників Демократичної партії Ллойд Доггетт.
  • 2 липня Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.
Теги:
Президент США
президентські вибори
Джо Байден
Дональд Трамп
США
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