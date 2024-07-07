Впливові демократи збираються протягом тижня умовити Байдена знятися з виборів, - Axios

Про це із посиланням на опитаних парламентарів цієї неділі, 7 липня, написав портал Axios.

"Судячи з розмов репортерів Axios з десятками членів Палати представників і Сенату, стає зрозуміло, що їхні оцінки є близькими до того, щоб висловитися або підписати листи, які повідомляють Байдену, що все повинно бути скінчено. Наступного тижня ці розмови посиляться", - зазначає видання.

Як наголошується, у нижній палаті Конгресу підготовку відповідного звернення до Байдена має скоординувати лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, у верхній палаті - сенатор Марк Ворнер.

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Також провідні конгресмени-демократи хочуть, аби Байдена умовив зійти з дистанції експрезидент Барак Обама.

Слід наголосити, що невдоволення ймовірною поразкою Байдена, викликаною станом його здоров'я, поширюється й серед основних фінансових донорів Демпартії США.

Недільний випуск Washington Post на першій сторінці цитує представника близького до верхівки американських демократів великого бізнесу, який заявив, що "на кожні 10 людей, які вважають, що він повинен піти, один вважає, що він повинен залишитися". У статті йдеться, що кілька представників спонсорів кампанії Байдена, "публічно ручаючись за Байдена за вказівкою Білого дому та кампанії, приватно кажуть, що далі рухатись неможливо".