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Взимку лікар Байдена зустрічався у Білому домі зі знавцем хвороби Паркінсона, - New York Post

6 липня, 2024 субота
21:35
Світ Джо Байден

Фахівець з хвороби Паркінсона Кевін Каннард на початку року зустрічався з особистим лікарем президента США Джо Байдена у Білому домі

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Про це пише New York Post.

Зазначається, що Кевін Каннард - експерт з хвороби Паркінсона з Медичного центру Волтера Ріда - зустрівся з особистим лікарем Байдена Кевіном О'Коннором і двома іншими в резиденції Білого дому 17 січня.

"Дуже ймовірно, що вони говорили про Байдена", - сказав The Post особистий лікар Барака Обами та Дональда Трампа Ронні Джексон.

Джексон також стверджує, що лікар президента разом із сім'єю намагається прикрити когнітивне здоров'я президента, яке погіршується.

"Я вважаю, що він і Джил Байден (дружина Джа Байдена, - ред.) очолили приховування. Кевін О'Коннор для Джил Байден як син - вона любить його. Кевін О'Коннор був на цій посаді в перший день роботи адміністрації Байдена, тому що вони знали, що можуть довіряти Кевіну в тому, що він скаже і зробить все, що треба буде сказати або зробити, і приховати все, що треба приховати. Він є частиною сім'ї Байденів", - заявив Джексон.

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Своєю чергою, професор психіатрії похилого віку в Університетському коледжі Лондона Роб Говард сказав, що у президента США  проявлялося багато симптомів, що вказують на хворобу Паркінсона.

"Я не кажу, що це хвороба Паркінсона, я просто вказую на те, що в нього є особливості, які узгоджуються з хворобою Паркінсона", - зазначив Говард.

Що відомо про чутки щодо хвороби Байдена 

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп  провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.  Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. 

Білий дім 2 липня прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Згодом президент США Джо Байден назвав дебати з Дональдом Трампом "поганим епізодом": він заявив, що через хворобу погано себе почував.

Водночас 5 липня Байден заявив, що не потребує проведення спеціальних неврологічних або когнітивних тестів, адже проходить подібні перевірки щодня, коли має ухвалювати важливі рішення.

Теги:
Здоров'я
Джо Байден
вибори у США
США
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