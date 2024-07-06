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"Поганий епізод": Байден заявив, що під час дебатів з Трампом погано себе почував через хворобу

6 липня, 2024 субота
05:49
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден назвав дебати з Дональдом Трампом "поганим епізодом": він заявив, що через хворобу погано себе почував

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Про це Байден заявив в інтерв'ю АВС. 

"Це був поганий епізод. Ніяких ознак якогось серйозного стану. Я був виснажений. Я не прислухався до своїх інстинктів в плані підготовки", - сказав президент США. 

За його словами, він почував себе погано і зробив тест на COVID, який показав негативний результат. Втім, Байден заявив, що у нього була "дуже сильна застуда". 

Президент США також розповів, що не переглядав запис дебатів і додав, що у поганому виступі "ніхто не винен, тільки я сам". 

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. 

Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт.

2 липня Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на публікацію The New York Times, у якій стверджується, що президент США Джо Байден сумнівається щодо продовження участі в президентських перегонах після дебатів.

3 липня провідний фінансовий донор Демократичної партії США Чарльз Маєрс розповів, що Джо Байден має до 5 днів, щоб визначитись щодо подальшої участі у президентських виборах. 

4 липня стало відомо, що Байден запевнив членів партії, що братиме участь у виборах президента попри невдалий виступ на дебатах з Трампом.

Теги:
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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