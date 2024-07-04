Байден запевнив партію, що продовжить участь в виборах, - Reuters

Про це він заявив під час телефонної розмови зі співробітниками свого виборчого штабу, передає Reuters.

За даними джерел, Байден зателефонував членам своєї виборчої команди, аби запевнити їх, що він не збирається здаватися.

"Ніхто мене не виганяє. Я не йду. Я беру участь у цих перегонах до кінця", - написав Байден у листі до прихильників, розісланому його штабом.

Байден провів зустріч із 24 губернаторами-демократами та мером Вашингтона, запевнивши їх, що готовий до ще одного терміну президентства.

Два опитування показали, що шанси Байдена на перемогу над Трампом погіршилися. Згідно з дослідженням WSJ, за експрезидента готові проголосувати 48% виборців, за чинного главу Білого дому - 42%, (розрив зріс на один пункт).

Опитування NYT/Siena засвідчує, що перевага Трампа над Байденом зросла на три пункти: 49% до 43%.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим.

Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт.

2 липня Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на публікацію The New York Times, у якій стверджується, що президент США Джо Байден сумнівається щодо продовження участі в президентських перегонах після дебатів.

3 липня провідний фінансовий донор Демократичної партії США Чарльз Маєрс розповів, що Джо Байден має до 5 днів, щоб визначитись щодо подальшої участі у президентських виборах