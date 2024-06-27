Дебати Трампа і Байдена - наживо в ефірі Еспресо

Телеканал “Еспресо” демонструватиме дебати наживо - це буде пряма трансляція Голосу Америки, з перекладом українською мовою.

Дебати проходитимуть без глядачів і триватимуть 90 хвилин. Уперше в історії вони відбудуться ще до національних партійних з'їздів. На вимогу Дональда Трампао, опоненти не матимуть жодних записів, а лише чисті аркуші та ручки. Як передає cbsnews.com, за Трампом буде останнє слово вечора, тоді як Байден повинен вибрати, чи хоче він трибуну праворуч чи ліворуч. Їхні мікрофони будуть вимкнені, окрім випадків, коли настане їхня черга говорити.

Серед можливих тем дискусії: безпека кордону та імміграція, право на аборти, економіка, судова справа проти Трампа, справа Гантера Байдена.