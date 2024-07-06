Байден заперечив необхідність проходження ним спеціальних когнітивних тестів

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News 5 липня.

"Я щодня проходжу повноцінний неврологічний тест", - відповів Байден на запитання ведучого.

У цьому контексті він підкреслив, що спілкується з прем’єр-міністром Ізраїлю, вирішує питання, пов’язані з підтримкою України, відповіддю на загрози РФ у Європі тощо.



Байден також наголосив, що необхідності на проведення спеціальних лікарських тестів для нього не виникало.

"Ніхто не казав, що я повинен (робити подібних тестів - ред.). Лікарі сказали, що зі мною все гаразд",- підкреслив американський президент.