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Байден заперечив необхідність проходження ним спеціальних когнітивних тестів

6 липня, 2024 субота
06:43
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не потребує проведення спеціальних неврологічних або когнітивних тестів, адже проходить подібні перевірки щодня, коли має ухвалювати важливі рішення

Зміст

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News 5 липня.

"Я щодня проходжу повноцінний неврологічний тест", - відповів Байден на запитання ведучого.

У цьому контексті він підкреслив, що спілкується з прем’єр-міністром Ізраїлю, вирішує питання, пов’язані з підтримкою України, відповіддю на загрози РФ у Європі тощо.

Байден також наголосив, що необхідності на проведення спеціальних лікарських тестів для нього не виникало.

"Ніхто не казав, що я повинен (робити подібних тестів - ред.). Лікарі сказали, що зі мною все гаразд",- підкреслив американський президент.

  • Нещодавно повідомлялося. що Байден звернувся до лікаря після свого виступу на дебатах минулого тижня.
  • Він назвав дебати з Дональдом Трампом "поганим епізодом" і заявив, що через хворобу погано себе почував.
Теги:
Здоров'я
Джо Байден
США
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