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Вибори у США: Байден після дебатів з Трампом відвідав лікаря

5 липня, 2024 п'ятниця
04:36
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден звернувся до лікаря після свого виступу на дебатах минулого тижня

Зміст

Про це повідомляє The Hill.

Джо Байден звернувся до лікаря через кілька днів після дебатів. Президента США турбувала застуду. У Білому домі заявили, що зараз він одужує. 

За інформацією, яку видання отримало від представників Байдена, саме застуда заважала президенту США під час дебатів. Буцімто саме через це він говорив тихим і хрипким голосом.

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"Намагався об’єднати ідеї або спростувати численні неправдиві заяви колишнього президента Трампа. Його виступи викликали занепокоєння серед деяких демократів щодо здатності президента йти на другий термін", - пише The Hill.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. 

Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт.

2 липня Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на публікацію The New York Times, у якій стверджується, що президент США Джо Байден сумнівається щодо продовження участі в президентських перегонах після дебатів.

3 липня провідний фінансовий донор Демократичної партії США Чарльз Маєрс розповів, що Джо Байден має до 5 днів, щоб визначитись щодо подальшої участі у президентських виборах. 

4 липня стало відомо, що Байден запевнив членів партії, що братиме участь у виборах президента попри невдалий виступ на дебатах з Трампом.

Теги:
Здоров'я
політика
вибори президента
президентські вибори
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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