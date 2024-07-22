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Всі очільники Демпартії на рівні штатів підтримують висування Гарріс
Голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому
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Про це йдеться в заяві президента Асоціації державних демократичних комітетів Кен Мартін, передає Reuters.
Голови партії в штатах провели телефонну конференцію після того, як президент Джо Байден оголосив, що покидає президентську гонку.
"Після оголошення президента Байдена наші члени негайно зібралися, щоб підтримати кандидата, який має послужний список перемог на важких виборах і який є лідером у питаннях, які важливі для американців: свобода, запобігання насильству з використанням зброї, захист клімату, справедливість. реформи та відновлення економіки", - сказав Мартін.
Він додав, що ця людина — чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку в президенти.
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