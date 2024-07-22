Всі очільники Демпартії на рівні штатів підтримують висування Гарріс

Про це йдеться в заяві президента Асоціації державних демократичних комітетів Кен Мартін, передає Reuters.

Голови партії в штатах провели телефонну конференцію після того, як президент Джо Байден оголосив, що покидає президентську гонку.

"Після оголошення президента Байдена наші члени негайно зібралися, щоб підтримати кандидата, який має послужний список перемог на важких виборах і який є лідером у питаннях, які важливі для американців: свобода, запобігання насильству з використанням зброї, захист клімату, справедливість. реформи та відновлення економіки", - сказав Мартін.

Він додав, що ця людина — чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.