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Головна Світ Путін не приїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС

Путін не приїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС

Дар'я Куркіна
18 жовтня, 2024 п'ятниця
20:55
Світ Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він не приїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. За словами очільника Кремля, він не хоче "зірвати" саміт

Зміст

Про це пише Интерфакс.


Очільник Кремля висловився, що має "хороші стосунки" з бразильським президентом Лулою да Сілвою і, відповідаючи на запитання, чи не боїться арешту за ордером МКС, Путін сказав:  "Що ж, я спеціально туди приїду, щоб порушити нормальну роботу цього форуму?"


"Ми ж прекрасно всі розуміємо, що навіть якщо виключити цей МКС (Міжнародний кримінальний суд, який видав наказ про затримання президента РФ), всі розмови будуть тільки про це. Фактично зірвемо роботу "двадцятки". Навіщо?" - запитав Путін журналістів.


Водночас він запевнив, що в РФ знайдуть того, хто "гідно представлятиме інтереси країни в Бразилії".

  • 14 жовтня генпрокурор Андрій Костін закликав владу Бразилії заарештувати Путіна, якщо той приїде на саміт G20.
Теги:
Росія
Володимир Путін
Бразилія
Війна з Росією
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