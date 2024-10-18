Путін не приїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС

Про це пише Интерфакс.



Очільник Кремля висловився, що має "хороші стосунки" з бразильським президентом Лулою да Сілвою і, відповідаючи на запитання, чи не боїться арешту за ордером МКС, Путін сказав: "Що ж, я спеціально туди приїду, щоб порушити нормальну роботу цього форуму?"



"Ми ж прекрасно всі розуміємо, що навіть якщо виключити цей МКС (Міжнародний кримінальний суд, який видав наказ про затримання президента РФ), всі розмови будуть тільки про це. Фактично зірвемо роботу "двадцятки". Навіщо?" - запитав Путін журналістів.



Водночас він запевнив, що в РФ знайдуть того, хто "гідно представлятиме інтереси країни в Бразилії".