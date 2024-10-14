Генпрокурор Костін закликав владу Бразилії заарештувати Путіна, якщо той приїде на саміт G20

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

Костін наголосив, що міжнародній спільноті необхідно згуртуватися, щоб змусити російського диктатора відповісти за свої злочини.

"Через інформацію про те, що Путін може відвідати саміт G20 у Бразилії, я хотів би ще раз наголосити, що бразильська влада як держава-учасниця Римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться приїхати", - підкреслив український генпрокурор.

Він також додав, що в разі арешту Путіна Бразилія підтвердить свій статус демократичної та правової держави.

Проте, за словами Костіна, якщо бразильська влада не захоче виконувати ордер на арешт, може виникнути прецедент, за якого лідери, звинувачені в злочинах, зможуть безкарно подорожувати.

Неназвані бразильські чиновники розповіли Reuters, що їхня країна направила президенту РФ стандартне запрошення на зустріч G20, яка відбудеться в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада, але жодних ознак участі диктатора наразі немає.

Своєю чергою, відповідаючи на питання, чи вже прийнято рішення про участь очільника Кремля на саміті Великої двадцятки, його прессекретар Дмитро Пєсков сказав журналістам: "Ні. Коли буде прийнято рішення, ми вам повідомимо".

Що відомо про візит Путіна до Монголії

30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стала першим візитом диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна в разі його візиту в країну.

2 вересня російський диктатор все ж прилетів із візитом до Монголії. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася арештовувати Путіна.

Монголія заявила, що не заарештувала Путіна, бо залежна від імпорту російських енергопродуктів. Водночас у Міжнародному кримінальному суді заявили, що розглядають таке рішення Монголії.