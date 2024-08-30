Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна політика МЗС України закликало Монголію заарештувати Путіна, як того вимагає Римський статут

МЗС України закликало Монголію заарештувати Путіна, як того вимагає Римський статут

Юлія Юліна
30 серпня, 2024 п'ятниця
18:26
політика путін

Україна закликала монгольську владу заарештувати російського диктатора Володимира Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі

Зміст

Про це йдеться у заяві пресслужби МЗС України.

"Українська сторона сподівається, що уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Монголія", - нагадали у відомстві.

Там зазначили, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, серед яких також звірства проти українського народу, вбивства, зґвалтування, пограбування, обстріли цивільної інфраструктури та геноцид.  

"Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт і передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - наголосили в МЗС.

  • 30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.
Теги:
Новини
Світ
Володимир Путін
МЗС України
Кримінал
Читайте також:
Снаряди 155 мм калібру
Автор Катерина Єсікова
29 серпня, 2024 четвер
У США завод, що виробляє артилерійські снаряди для України, збільшив виробництво на 50%
На фото: Квентін Тарантіно
Автор Дар'я Тарасова
27 серпня, 2024 вiвторок
Квентін Тарантіно назвав "один з найкращих фільмів, які коли-небудь бачив". Це мультик
Путін
Автор Віталій Бесараб
28 серпня, 2024 середа
"У Кремлі знатно перелякались": генерал армії України Маломуж пояснив, чому РФ знову взялася за ядерний шантаж
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.92
    Купівля 40.92
    Продаж 41.4
  • EUR
    Купівля 45.3
    Продаж 45.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
30 серпня
19:11
Оновлено
обстріл Харкова 30 серпня 2024 року
Обстріл Харкова авіабомбами: відомо про 6 загиблих, серед них 14-річна дівчина, 57 людей поранено
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 919-го дня війни: у Криму пролунали вибухи, а на Курахівському напрямку ЗСУ ліквідували групу росіян
18:55
РФ атакувала Нікопольщину артилерією та БПЛА: поранено чотирьох людей, загинуло 20 голів свійської птиці
18:48
Японія передала важку техніку й обладнання комунальним підприємствам чотирьох міст України
18:47
Оновлено
Олександр Комаров, Паралімпіада-2024
Україна з рекордом завоювала перше золото на Паралімпіаді-2024
18:47
Україна-Польща
У Польщі заявили, що не збиватимуть російські ракети й дрони та не навчатимуть українських військових на території України
18:45
електроенергія, графіки відключень
Одна та дві черги: в Укренерго повідомили, коли вимикатимуть світло 31 серпня
18:36
книжки
Сертифікати на книжки можуть з'явитися в Дії уже у вересні
18:24
OPINION
Андрій Кокотюха
Цензура сьогодні: зброя перемоги чи шлях до поразки
18:20
День авіації України (АН-158)
День авіації України: коли відзначають свято та його історія
18:18
Ексклюзив
Карта бойових дій за 21-28 серпня
Противник не зміг стабілізувати управління своїми військами: Defense Express про Курську операцію
18:13
Урсула фон дер Ляєн
"Мир не можна сприймати як належне": Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Угорщину через її спротив військовій допомозі Україні
18:11
Олег Верняєв, Олімпіада-2024, спортивна гімнастика
"У нас є державна мова, які можуть бути суперечки": олімпійський чемпіон Верняєв розповів про свій перехід на українську
17:56
Метро "Деміївська" (Київ"
Пробний поїзд між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" запустять уже найближчими ночами, – Кличко
17:41
діти, дитина лікарня
У Києві з початку літа госпіталізували 17 пацієнтів із гарячкою Західного Нілу, троє з них померли
17:36
Оновлено
Рух, УПЛ, чемпіонат України
"Оболонь" програла "Зорі" в УПЛ. Розклад і результати матчів 5-го туру
17:31
Зеленський і Путін
"Україна програла війну щонайменше 18 місяців тому": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 30 серпня
17:24
Меттью Перрі
Визнає свою вину: звинувачений у смерті Метью Перрі лікар уклав угоду з прокуратурою
17:20
загін безпілотних систем спецпризначення НГУ "Тайфун"
"Перші групи вже виконують бойові завдання": у Києві презентували загін безпілотних систем спецпризначення "Тайфун"
17:17
діти
З тимчасово окупованої Херсонщини евакуювали чотири родини, які виховують шістьох дітей
17:14
Ексклюзив
Наявності токсичних речовин у річці Сейм не підтверджено, це органічне забруднення, - Держекоінспекція України
17:08
Оновлено
РФ атакувала житловий будинок та адмінбудівлю в Кураховому: з-під завалів дістали загиблу людину, є поранені
17:04
ЗСУ
На фронті ворог продовжує атакувати на 11 напрямках: від початку доби відбулося 109 боєзіткнень
17:01
Джонні Годро
У ДТП разом з братом загинув гравець збірної США з хокею Годро
16:57
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ завершив 3-тижневу операцію на півдні Гази та дозволив евакуйованим цивільним повернутись до своїх домівок
16:51
Джек Вайт
Ексучасник The White Stripes Джек Вайт пригрозив Трампу судом за використання пісні у передвиборчій кампанії
16:49
школа, урок
На Запоріжжі понад 60 тис. дошкільнят, школярів і студентів навчатимуться у змішаному форматі
16:47
Оновлено
Нічний обстріл підприємства в Сумах: загинули дві людини, кількість поранених зросла до 13
16:26
НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену Верховній Раді
16:25
Інфографіка
Андрій Ярмоленко, Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" дізналось суперників в основному раунді Ліги Європи
16:17
Ексклюзив
Мають пройти "хрещення" кров'ю: OSINT-агенція Molfar про спецпризначенців напівсекретного елітного підрозділу РФ
16:12
енергетика
Венесуела заявила про "саботаж" в енергомережі, унаслідок чого майже вся країна залишилась без світла
16:05
Дмитро Лубінець
Лубінець попередив про шахрайську схему зі звільненням полонених
15:48
відключення електроенергії
Бельгія спрямує 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури Київщини й Чернігівщини
15:48
грузія
Закон про "іноагентів": у Грузії розповіли, скільки організацій внесли в реєстр
15:46
З семплом хіта Ірини Білик: Оля Полякова випустила пісню "Білий налив", авторкою якої стала TAYANNA
15:28
Володимир Зеленський
"Обговорили три ключові питання": Зеленський провів засідання Ставки
15:22
Укрзалізниця презентувала проєкт унікального вагона для групових подорожей людей з інвалідністю
15:05
З маркетплейса Prom.ua видалили понад 800 книжок, повʼязаних з РФ та Білоруссю
15:03
Вилучили майже 350 кг психотропів: правоохоронці України та Польщі ліквідували діяльність масштабного наркоугруповання
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV