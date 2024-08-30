МЗС України закликало Монголію заарештувати Путіна, як того вимагає Римський статут

Про це йдеться у заяві пресслужби МЗС України.

"Українська сторона сподівається, що уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Монголія", - нагадали у відомстві.

Там зазначили, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, серед яких також звірства проти українського народу, вбивства, зґвалтування, пограбування, обстріли цивільної інфраструктури та геноцид.

"Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт і передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - наголосили в МЗС.