Путін планує відвідати Монголію, де його можуть арештувати за ордером МКС
Російський диктатор Володимир Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Там його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду
Про це повідомили у пресслужбі Кремля.
Зазначається, що метою візиту російського диктатора до Монголії є участь в урочистостях, присвячених 85-річчю перемоги радянських та монгольських військ над японськими збройними силами на річці Халхін-Гол.
У пресслужбі додали, що очільники Росії та Монголії обговорять "перспективи подальшого розвитку відносин між країнами, всеосяжного стратегічного партнерства, проведуть обмін думками щодо актуальних міжнародних та регіональних проблем".
"Планується підписання низки двосторонніх документів", - додали в Кремлі.
Зауважимо, що Монголія у 2000 році підписала Римський статут та ратифікувала його у 2003-му. Таким чином країна є учасником Міжнародного кримінального суду та зобов’язана виконувати його рішення. Крім того, наприкінці 2023 року монгольський суддя вперше потрапив до МКС, а влада країни на тлі цього говорила про "зростання та зміцнення репутації країни на міжнародній арені".
Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут.
- Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
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