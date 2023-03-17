Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна
У п'ятницю, 17 березня, Гаазький суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного кримінального суду.
"Палата попереднього провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб у контексті ситуації в Україні: Володимира Володимировича Путіна та пані Марії Олексіївни Львової-Бєлової", - йдеться у повідомленні.
Рішення МКС пов'язане зі злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони несуть відповідальність за воєнний злочин - незаконну депортацію українського населення, зокрема дітей.
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