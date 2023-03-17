Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного кримінального суду.

"Палата попереднього провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб у контексті ситуації в Україні: Володимира Володимировича Путіна та пані Марії Олексіївни Львової-Бєлової", - йдеться у повідомленні.

Рішення МКС пов'язане зі злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони несуть відповідальність за воєнний злочин - незаконну депортацію українського населення, зокрема дітей.

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