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Головна Війна з Росією "Розділили відповідальність за воєнні злочини": Україна пообіцяла Монголії наслідки за відмову арештувати Путіна

"Розділили відповідальність за воєнні злочини": Україна пообіцяла Монголії наслідки за відмову арештувати Путіна

Катерина Єсікова
2 вересня, 2024 понедiлок
22:05
Війна з Росією Путін Гаага

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася арештовувати російського лідера Володимира Путіна під час його візиту

Зміст

Про це він написав у Х.

"Відмова уряду Монголії виконати зобов’язуючий ордер МКС на арешт Путіна є важким ударом для Міжнародного кримінального суду та міжнародної системи кримінального правосуддя", - йдеться у повідомленні.

За словами речника МЗС, Монголія тим самим розділила відповідальність за воєнні злочини Володимира Путіна в Україні.

"Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми працюватимемо з партнерами, щоб гарантувати, що це матиме наслідки для Улан-Батора", - додав Тихий.

Що відомо про візит Путіна до Монголії

30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну.

Крім цього, правозахисна організація Human Rights Watch закликала Монголію заарештувати Володимира Путіна.

Путін 2 вересня прилетів із візитом до Монголії.

Теги:
Світ
Україна
Володимир Путін
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