Human Rights Watch закликала Монголію заарештувати Путіна під час його візиту в країну
Правозахисна організація Human Rights Watch закликала Монголію заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, який має намір відвідати країну 3 вересня
Про це йдеться у повідомленні на сайті HRW.
"Монголія порушить свої міжнародні зобовʼязання як член МКС, якщо дозволить президенту Росії Володимиру Путіну відвідати країну, не заарештувавши його. Прийом Путіна, який переховується від МКС, буде не тільки образою для численних жертв злочинів російських військ, але й підірве важливий принцип, що ніхто, незалежно від того, наскільки він сильний, не стоїть над законом", ‒ наголосила старша радниця з питань міжнародного правосуддя правозахисної організації Елена Віньйолі.
Там нагадали, що Монголія стала членом МКС у 2003 році. Відповідно до установчого договору суду країна зобов’язана співпрацювати з МКС, зокрема, шляхом арешту та видачі будь-яких підозрюваних, які потрапляють на її територію.
- 30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.
- Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
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