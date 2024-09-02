Путін прибув із візитом до Монголії
Російський диктатор Володимир Путін у понеділок, 2 вересня, прилетів із візитом до Монголії на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха
Про це повідомляє пропагандистське видання "РІА Новини".
Так, 2 вересня російський лідер прилетів до Улан-Батора, де його зустріла "почесна варта".
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Російські ЗМІ опублікували відео президентського літака РФ.
Що відомо про візит Путіна до Монголії
30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.
Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну.
КРім цього, правозахисна організація Human Rights Watch закликала Монголію заарештувати Володимира Путіна.
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