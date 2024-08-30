Є зобов'язання співпрацювати із судом: у МКС заявили, що Монголія повинна заарештувати Путіна у разі його візиту
У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати очільника Кремля Володимира Путіна у разі його візиту в країну наступного тижня
Про це повідомляє російська служба BBC.
За словами речника МКС Фаді ель-Абдалла, суд покладається на держав-учасниць, включно з Монголією, у "виконанні своїх рішень".
За його словами, у Монголії, як і інших членів МКС, є "зобов'язання співпрацювати із судом", включно і з ордером на арешт Путіна.
Як зазначили у виданні, візит Путіна до Монголії, запланований на вівторок, стане його першим візитом в країну, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду ООН, відтоді, як суд ухвалив постанову про його арешт у березні 2023 року.
- 30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.
- У відповідь Україна закликала монгольську владу заарештувати російського диктатора Володимира Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі
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