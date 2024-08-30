Є зобов'язання співпрацювати із судом: у МКС заявили, що Монголія повинна заарештувати Путіна у разі його візиту

Про це повідомляє російська служба BBC.

За словами речника МКС Фаді ель-Абдалла, суд покладається на держав-учасниць, включно з Монголією, у "виконанні своїх рішень".

За його словами, у Монголії, як і інших членів МКС, є "зобов'язання співпрацювати із судом", включно і з ордером на арешт Путіна.

Як зазначили у виданні, візит Путіна до Монголії, запланований на вівторок, стане його першим візитом в країну, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду ООН, відтоді, як суд ухвалив постанову про його арешт у березні 2023 року.