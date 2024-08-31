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Путіну на Монголію байдуже, йому важливо створити прецедент: політолог Сушко про арешт російського диктатора за мандатом МКС

Ірена Моляр
31 серпня, 2024 субота
18:56
Світ путін, путлер

Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження", вважає, що Путін їде до Монголії, аби показати, що мандат МКС не діє, та дискредитувати саму ідею міжнародного правосуддя щодо нього

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путіну дуже важливо продемонструвати, що існує певне коло країн, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС), однак не будуть виконувати його приписи. Я думаю, що Путіну на Монголію абсолютно байдуже. У цьому випадку йому важливо створити прецедент, вступивши на територію країни, яка начебто повинна за міжнародним правом його арештувати як підозрюваного у воєнних злочинах, на що був виданий ордер МКС. Монголія є однією з країн, яка визнає юрисдикцію МКС", - прокоментував політолог.

За його словами, радше існують певні домовленості з урядом Монголії про те, що Путіна там не будуть арештовувати, інакше він би туди ні за що не поїхав.

"На мою думку, це є ключовий фактор, Путін їде туди, аби показати, що мандат МКС не діє, та дискредитувати саму ідею міжнародного правосуддя над ним. Я тільки у цьому бачу сенс його візиту до Монголії", - резюмував виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження".

  • 30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.
  • Україна закликала монгольську владу заарештувати російського диктатора Володимира Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
  • У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати очільника Кремля Володимира Путіна у разі його візиту в країну наступного тижня
Теги:
Відео
Росія
Володимир Путін
Кримінал
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
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