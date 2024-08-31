Путіну на Монголію байдуже, йому важливо створити прецедент: політолог Сушко про арешт російського диктатора за мандатом МКС

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путіну дуже важливо продемонструвати, що існує певне коло країн, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС), однак не будуть виконувати його приписи. Я думаю, що Путіну на Монголію абсолютно байдуже. У цьому випадку йому важливо створити прецедент, вступивши на територію країни, яка начебто повинна за міжнародним правом його арештувати як підозрюваного у воєнних злочинах, на що був виданий ордер МКС. Монголія є однією з країн, яка визнає юрисдикцію МКС", - прокоментував політолог.

За його словами, радше існують певні домовленості з урядом Монголії про те, що Путіна там не будуть арештовувати, інакше він би туди ні за що не поїхав.

"На мою думку, це є ключовий фактор, Путін їде туди, аби показати, що мандат МКС не діє, та дискредитувати саму ідею міжнародного правосуддя над ним. Я тільки у цьому бачу сенс його візиту до Монголії", - резюмував виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження".