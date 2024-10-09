Міжнародний кримінальний суд вивчає, чому Монголія не арештувала Путіна під час його візиту

Про це повідомив речник МКС Фаді Ель Абдалла на зустрічі з українськими журналістами, передає Бабель.

За словами речника, судді розглядають питання про кооперацію Монголії із Міжнародним кримінальним судом у зв’язку із тим, що Путіна не затримали в цій країні.

"Єдине, що я знаю нині, що досі тривають судові процедури щодо співпраці з Монголією. Яким може бути їх результат, мають вирішити судді, а поки своє рішення вони не оприлюднили", - заявив Абдалла.

Водночас він додав, що судді можуть вирішити, що держава дотримувалась вимог щодо співпраці з МКС або ж, що такої співпраці не було і що про це необхідно проінформувати асамблею держав-учасниць.

Тоді асамблея, за словами речника, може зробити те, що вважає необхідним, щоб переконати Монголію співпрацювати та дотримуватись зобов’язань.

Що відомо про візит Путіна до Монголії

30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стала першим візитом диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну.

2 вересня російський диктатор все ж прилетів із візитом до Монголії. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася арештовувати Путіна.

Монголія заявила, що не заарештувала російського диктатора Володимира Путіна, бо залежна від імпорту російських енергопродуктів.