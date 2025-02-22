Росіяни поцілили дроном в автівку у Куп’янську, є поранені

Про це інформує поліція Харківської області.

Повідомляється, що обстріл стався близько 09:15 на виїзді з Куп’янська. Внаслідок ворожої атаки постраждали чоловік та жінка 63 і 56 років, їх ушпиталили.

Транспортний засіб знищено вогнем.

"На місце події прибула слідчо-оперативна група. За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.