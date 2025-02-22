Росіяни поцілили дроном в автівку у Куп’янську, є поранені
Уранці суботи, 22 лютого, російські окупанти поцілили дроном у автомобіль, що їхав по трасі на виїзді з міста Куп’янськ на Харківщині, внаслідок чого поранення дістали двоє людей
Про це інформує поліція Харківської області.
Повідомляється, що обстріл стався близько 09:15 на виїзді з Куп’янська. Внаслідок ворожої атаки постраждали чоловік та жінка 63 і 56 років, їх ушпиталили.
Транспортний засіб знищено вогнем.
"На місце події прибула слідчо-оперативна група. За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.
- Уранці п’ятниці, 21 лютого, російські окупанти поцілили безпілотником у службовий автомобіль поліції у місті Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки постраждали правоохоронці.
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