У Куп’янську росіяни поцілили дроном у службовий автомобіль поліції, є постраждалі

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"21 лютого о 07:55 військові РФ завдали удар БПЛА, попередньо типу "Молнія", по місту Куп’янськ. Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль, в якому перебували поліціянти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що троє співробітників Куп’янського районного відділу поліції отримали контузії. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

"За фактом вчинення воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.