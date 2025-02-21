У Куп’янську росіяни поцілили дроном у службовий автомобіль поліції, є постраждалі
Уранці п’ятниці, 21 лютого, російські окупанти поцілили безпілотником у службовий автомобіль поліції у місті Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки постраждали правоохоронці
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"21 лютого о 07:55 військові РФ завдали удар БПЛА, попередньо типу "Молнія", по місту Куп’янськ. Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль, в якому перебували поліціянти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що троє співробітників Куп’янського районного відділу поліції отримали контузії. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.
"За фактом вчинення воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.
- 19 лютого російська окупаційна армія вдарила КАБами по житловому сектору міста Куп’янськ, що на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинув 59-річний чоловік.
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