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У Куп’янську росіяни поцілили дроном у службовий автомобіль поліції, є постраждалі

Катерина Ганжа
21 лютого, 2025 п'ятниця
10:44
Війна з Росією безпілотник, дрон

Уранці п’ятниці, 21 лютого, російські окупанти поцілили безпілотником у службовий автомобіль поліції у місті Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки постраждали правоохоронці

Зміст

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"21 лютого о 07:55 військові РФ завдали удар БПЛА, попередньо типу "Молнія", по місту Куп’янськ. Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль, в якому перебували поліціянти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що троє співробітників Куп’янського районного відділу поліції отримали контузії. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

"За фактом вчинення воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

  • 19 лютого російська окупаційна армія вдарила КАБами по житловому сектору міста Куп’янськ, що на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинув 59-річний чоловік.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
поліція
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
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