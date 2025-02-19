Росіяни вдарили КАБами по Куп’янську, є загиблий

Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, а також поліція Харківської області.

Повідомляється, що ворог завдав удару по місту близько 15:40.

"Під завалами будинку рятувальники деблоковують тіло 59-річного чоловіка. На місці працюють усі екстрені служби", - зазначив Олег Синєгубов.

У поліції додали, що за фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.