Росіяни вдарили КАБами по Куп’янську, є загиблий
У середу, 19 лютого, російська окупаційна армія вдарила КАБами по житловому сектору міста Куп’янськ, що на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинув 59-річний чоловік
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, а також поліція Харківської області.
Повідомляється, що ворог завдав удару по місту близько 15:40.
"Під завалами будинку рятувальники деблоковують тіло 59-річного чоловіка. На місці працюють усі екстрені служби", - зазначив Олег Синєгубов.
У поліції додали, що за фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
- У ніч на 14 лютого окупанти завдавали ударів по Харківщині. У Богодухові внаслідок падіння уламків БПЛА постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина. Внаслідок обстрілу Купʼянська поранено ще двох чоловіків.
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