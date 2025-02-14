Росіяни обстріляли Богодухів та Куп'янськ на Харківщині: постраждали четверо людей
У ніч на 14 лютого окупанти завдавали ударів по Харківщині. У Богодухові внаслідок падіння уламків БПЛА постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина. Внаслідок обстрілу Купʼянська поранено ще двох чоловіків
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, близько 01:40 ворог вдарив по Богодухову. Внаслідок падіння уламків БПЛА Герань-2 зруйновано господарчу споруду. Пошкоджено 5 приватних будинків, трактор та автомобіль.
Постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина, отримали гостру реакцію на стрес.
Також близько 04:30 внаслідок ворожого обстрілу (попередньо РЗСВ) у Купʼянську зруйновано приватний житловий будинок, гараж, пошкоджено 2 приватних житлових будинків, розповів голова ОДА. У місті, за його даними, постраждали двоє чоловіків 46 та 76 років, останній госпіталізований до медичного закладу.
- Російська окупаційна армія 13 лютого атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області з різних видів озброєння, унаслідок чого постраждали цивільні.
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