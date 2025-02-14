Росіяни обстріляли Богодухів та Куп'янськ на Харківщині: постраждали четверо людей

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 01:40 ворог вдарив по Богодухову. Внаслідок падіння уламків БПЛА Герань-2 зруйновано господарчу споруду. Пошкоджено 5 приватних будинків, трактор та автомобіль.

Постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина, отримали гостру реакцію на стрес.

Також близько 04:30 внаслідок ворожого обстрілу (попередньо РЗСВ) у Купʼянську зруйновано приватний житловий будинок, гараж, пошкоджено 2 приватних житлових будинків, розповів голова ОДА. У місті, за його даними, постраждали двоє чоловіків 46 та 76 років, останній госпіталізований до медичного закладу.