РФ обстріляла Нікопольщину з різних видів озброєння: поранено двох людей
Російська окупаційна армія 13 лютого атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області з різних видів озброєння, унаслідок чого постраждали цивільні
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Так, окупанти запускали на Нікопольщину БПЛА, били з важкої артилерії, а також скинули боєприпас із дрона. Через обстріли постраждали двоє літніх людей.
"Противник тероризував Нікополь, Мирівську, Покровську сільську та Марганецьку громади. Постраждали 70-річний чоловік і 68-річна жінка. Вони госпіталізовані, отримують необхідну допомогу", - написав чиновник.
За його даними, внаслідок атак пошкоджено промислове підприємство, магазин, багатоповерхівку та гуртожиток.
"Понівечені більш ніж десяток приватних осель, декілька господарських споруд", - поінформував очільник ОВА.
- 9 лютого РФ атакувала Нікополь дроном-камікадзе, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків, один із них перебував у важкому стані. Також було пошкоджено АЗС та автомобіль.
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