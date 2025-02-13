РФ обстріляла Нікопольщину з різних видів озброєння: поранено двох людей

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, окупанти запускали на Нікопольщину БПЛА, били з важкої артилерії, а також скинули боєприпас із дрона. Через обстріли постраждали двоє літніх людей.

"Противник тероризував Нікополь, Мирівську, Покровську сільську та Марганецьку громади. Постраждали 70-річний чоловік і 68-річна жінка. Вони госпіталізовані, отримують необхідну допомогу", - написав чиновник.

За його даними, внаслідок атак пошкоджено промислове підприємство, магазин, багатоповерхівку та гуртожиток.

"Понівечені більш ніж десяток приватних осель, декілька господарських споруд", - поінформував очільник ОВА.