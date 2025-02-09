Росіяни атакували дроном Нікополь: поранено двох людей, понівечені АЗС й автівка
9 лютого російська армія атакувала дроном-камікадзе Нікополь, в результаті чого постраждали двоє чоловіків, один з них у важкому стані. Також пошкоджено АЗС й автомобіль
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Дві людини поранені у Нікополі через атаку. Постраждали чоловіки 41 і 39 років. Один з них отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення обличчя. Лікуватиметься амбулаторно. Інший – госпіталізований. Його стан лікарі оцінюють як тяжкий", - зазначив він.
За словами очільника ОДА, у райцентрі також понівечені АЗС й автівка.
За уточненою інформацією, під ранок агресор вдарив КАБом по Новопавлівській громаді на Синельниківщині. Пошкоджені з десяток приватних осель, утім, минулося без постраждалих.
- Російська терористична армія упродовж четверга, 6 лютого, обстрілювала Нікопольщину: внаслідок удару по одній із громад постраждала жінка.
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