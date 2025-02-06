Росіяни атакували кілька громад Нікопольщини: постраждала жінка
Російська терористична армія упродовж четверга, 6 лютого, обстрілювала Нікопольщину: внаслідок удару по одній із громад постраждала жінка
Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.
За словами Лисака, упродовж дня окупанти обстрілювали Нікопольщину з артилерії, атакували дронами-камікадзе та скинули боєприпас з БПЛА. Під ворожими ударами опинилися райцентр, Марганецька та Червоногригорівська громади.
"Постраждала 45-річна жінка. Її госпіталізували. Понівечені багатоповерхівка, 4 приватні будинки, 5 господарських споруд, парник, 4 авто, будівля, що не експлуатувалася. Є пошкодження на двох підприємствах. Зачепило інфраструктуру, 3 магазини і лінію електропередач", - розповів він.
- Армія РФ вдень 6 лютого атакувала безпілотником район щільної житлової забудови у Салтівському районі Харкова.
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