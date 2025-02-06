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Росіяни атакували дроном район щільної житлової забудови у Харкові

Дар'я Куркіна
6 лютого, 2025 четвер
15:14
Війна з Росією безпілотник, дрон

Армія РФ вдень 6 лютого атакувала безпілотником район щільної житлової забудови у Салтівському районі Харкова

Зміст

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його даними, вибух стався біля девʼятиповерхівки. 

"Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило", - додав міський голова.

  • Увечері вівторка, 4 лютого, російські терористи запустили ударні дрони для обстрілу України. Унаслідок цього в Херсоні постраждали чотири людини, у Харкові зафіксували влучання по адмінбудівлі
Теги:
Новини
Україна
Росія
Харків
російська армія
безпілотник
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