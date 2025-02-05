Росія атакує Україну дронами у ніч на 5 лютого: у Києві спрацювала ППО

Про загрозу ударних БПЛА Повітряні сили повідомили на Сумщині о 19:34.

О 20:33 безпілотники фіксували на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Після 21-ї ударні дрони наблизились до Кіровоградської й Дніпропетровської областей.

Ближче до 23:00 Повітряні сили попередили про "шахеди" на Чернігівщині й у напрямку Київщини. О 23:25 ПС писали про можливу роботу ППО.

Ситуація станом на 23:35:

"Шахеди"на півдні Полтавщині - курсом на захід.

"Шахед" на Чернігівщині - південно-західним курсом в напрямку Київської області та Чернігова.

"Шахеди"на Сумщині - в південно-західному напрямку.

"Шахеди"на півночі Київщини - в західному напрямку.

Ближче до опівночі повітряну тривогу оголосили на Житомирщині, а також на Херсонщині й Миколаївщині.

О 0:04 "шахеди" прямували у напрямку Києва. ПС попередили про можливу робота ППО.

Ситуація по руху БПЛА була наступна:

"шахеди"на півдні Херсонщини курсом на північ.

на півдні Сумщини рухаються південно-західним курсом.

на півночі Сумщини курсом в південно-західному напрямку.

в центрі Київщини в напрямку столиці . На півночі курсом на Житомирщину.

в центрі Чернігівщини курсом в південно-східному напрямку.

на заході Полтавщини в напрямку Черкаської області .

на на півночі Черкащини в західному напрямку.

О 0:24 у Києві прогриміли вибухи. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.

Київська ОВА поінформувала, що у регіоні також працюють сили ППО.

Водночас БПЛА на Херсонщині прямують в напрямку Миколаївської області, звідти - курсом на Кіровоградщину. "Шахеди" на Дніпропетровщині - курсом на Дніпро.

Новина доповнюватиметься...