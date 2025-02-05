Росія атакує Україну дронами у ніч на 5 лютого: у Києві спрацювала ППО
Ввечері вівторка, 4 лютого, російські терористи запустили ударні дрони для обстрілу України
Про загрозу ударних БПЛА Повітряні сили повідомили на Сумщині о 19:34.
О 20:33 безпілотники фіксували на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Після 21-ї ударні дрони наблизились до Кіровоградської й Дніпропетровської областей.
Ближче до 23:00 Повітряні сили попередили про "шахеди" на Чернігівщині й у напрямку Київщини. О 23:25 ПС писали про можливу роботу ППО.
Ситуація станом на 23:35:
- "Шахеди"на півдні Полтавщині - курсом на захід.
- "Шахед" на Чернігівщині - південно-західним курсом в напрямку Київської області та Чернігова.
- "Шахеди"на Сумщині - в південно-західному напрямку.
- "Шахеди"на півночі Київщини - в західному напрямку.
Ближче до опівночі повітряну тривогу оголосили на Житомирщині, а також на Херсонщині й Миколаївщині.
О 0:04 "шахеди" прямували у напрямку Києва. ПС попередили про можливу робота ППО.
Ситуація по руху БПЛА була наступна:
- "шахеди"на півдні Херсонщини курсом на північ.
- на півдні Сумщини рухаються південно-західним курсом.
- на півночі Сумщини курсом в південно-західному напрямку.
- в центрі Київщини в напрямку столиці . На півночі курсом на Житомирщину.
- в центрі Чернігівщини курсом в південно-східному напрямку.
- на заході Полтавщини в напрямку Черкаської області .
- на на півночі Черкащини в західному напрямку.
О 0:24 у Києві прогриміли вибухи. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.
Київська ОВА поінформувала, що у регіоні також працюють сили ППО.
Водночас БПЛА на Херсонщині прямують в напрямку Миколаївської області, звідти - курсом на Кіровоградщину. "Шахеди" на Дніпропетровщині - курсом на Дніпро.
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