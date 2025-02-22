Викрадено майже $1,5 млрд: біржа Bybit зазнала найбільшого зламу в історії криптовалют

Про це повідомляє Bloomberg.

Аналітики підозрюють, що за атакою стоїть північнокорейська хакерська група Lazarus.

Генеральний директор Bybit Бен Чжоу підтвердив, що зловмисники отримали доступ до офлайн-гаманця Ethereum біржі. За даними аналітика ZachXBT, з нього було виведено приблизно $1,46 млрд у ході підозрілих транзакцій.

Дослідницька компанія Arkham Intelligence зафіксувала відтік коштів на суму близько $1,4 млрд та зазначила, що вкрадені активи вже почали переводити на нові гаманці та продавати. Компанія Elliptic, яка займається аналітикою блокчейнів, назвала цей злам найбільшим в історії криптовалют, що перевершив злам Poly Network у 2021 році, коли було викрадено $611 млн.

"Це, ймовірно, найбільший фінансовий інцидент в історії, не лише у криптоіндустрії", — заявив Роб Бенке, співзасновник та голова компанії з кібербезпеки Halborn.

Щоб заспокоїти клієнтів, Чжоу провів пряму трансляцію на X, запевнивши користувачів, що їхні кошти у безпеці, а зняття залишається доступним. Bybit уже забезпечила близько 80% необхідних коштів для покриття втрат завдяки кредитам від партнерів. Біржа також працює над поверненням вкрадених активів і планує вжити юридичних заходів проти хакерів.

"Ваші кошти у безпеці, і зняття все ще відкриті", — наголосив Чжоу. Він додав, що біржа вже опрацювала понад 70% заявок на виведення коштів після інциденту та наразі не купує Ethereum для покриття втрачених активів.

Заснована у 2018 році, Bybit стала однією з найбільших криптобірж у світі зі щоденним обсягом торгів понад 36 мільярдів доларів. До моменту зламу біржа мала близько $16,2 млрд в активах, що означає, що хакери викрали близько 9% від загальної суми.

За даними компанії Nansen, серед викрадених активів було приблизно $1,12 млрд в Ethereum, а також похідні токени, такі як stETH. Спочатку хакери перевели активи на один гаманець, після чого розподілили їх на понад 40 інших. Згодом зловмисники конвертували всі похідні токени в Ethereum і переказували активи траншами по 27 мільйонів доларів на додаткові гаманці.

Arkham Intelligence та ZachXBT заявили, що за атакою стоїть група Lazarus, відома попередніми зламами криптобірж, зокрема WazirX та Radiant Capital.

"Це дуже досвідчені хакери, що вказує на високий рівень організації", — зазначив Шахар Мадар, віцепрезидент з безпеки компанії Fireblocks, яка допомагає Bybit у розслідуванні.

Після новин про злам курс Ethereum впав майже на 8%, а Bitcoin втратив близько 5%. Крім того, токен USDe від Ethena Labs тимчасово втратив свою прив’язку до долара США, знизившись до 0,98 долара, перш ніж стабілізуватися.