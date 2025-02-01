Перевели криптовалюту на понад $200 тис.: на Балі групу росіян підозрюють у викраденні та пограбуванні українця
Поліція Балі розслідує звинувачення у викраденні та пограбуванні громадянина України бандою із дев’яти росіян, які нібито перевели з його рахунку криптовалюту на понад 200 тисяч доларів
Про це повідомляє Jakatra Globe.
За даними поліції Балі, інцидент стався 15 грудня в окрузі Південна Кута у Бадунгу. Українець, ідентифікований як Ігор Єрмаков, та його водій їхали в автомобілі BMW, коли потрапили у засідку на одній з вулиць острова. Їхню машину спереду і ззаду заблокували два інших авто, зазначається у зведенні.
До автомобіля жертви підійшли четверо озброєних чоловіків у масках, одягнених у чорне. Вони нібито силою витягли Єрмакова та його водія із машини, зав’язали їм очі та одягли наручники.
Після цього жертв відвезли на місцеву віллу, де викрадачі відібрали мобільний телефон українця та змусили його перерахувати свої криптовалютні активи на два рахунки.
За словами речника поліції, вони побили жертву і змусили його розкрити доступ до свого облікового запису Binance, що дозволило їм викрасти активи на суму 214 429 доларів.
Зазначається, що потерпілий українець зазнав поранень правого вуха та обох зап’ясть, також в нього є сліди побиття.
Для розшуку підозрюваних у скоєнні викрадення і пограбування українця була спрямована команда правоохоронців. Наразі справою займається Управління кримінальних розслідувань поліції Балі.
- У центрі польської Варшави декілька чоловіків обманом проникли в помешкання, де перебували три українки, і пограбували їх більш як на 1 млн злотих.
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