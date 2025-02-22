Госпіталізований через пневмонію Папа Франциск пробуде у лікарні ще принаймні тиждень

Про це інформує Vatican News.

На пресконференції у лікарні Серджіо Альф'єрі, керівник медичної команди, разом із Луїджі Карбоне, віцедиректором Ватиканської служби охорони здоров'я, спілкувалися з журналістами близько сорока хвилин. Лікарі зазначили, що, за їхніми прогнозами, Папа залишиться в лікарні принаймні протягом наступного тижня.

Альф'єрі уточнив, що Папа не підключений до апарату штучної вентиляції легенів, хоча й відчуває труднощі з диханням, що обмежує його фізичну активність.

Попри це, він продовжує працювати, сидячи у кріслі, і має гарний настрій, часом навіть жартуючи з медиками.

Водночас лікарі висловили побоювання щодо можливих ускладнень, зокрема ризику того, що мікроби з дихальних шляхів Папи можуть потрапити в його кров, викликавши сепсис.

Доктор Альф'єрі, однак, сказав, що він впевнений, що Папа Франциск в якийсь момент покине лікарню і повернеться в Каса Санта Марта у Ватикані - з тим застереженням, що коли він це зробить, його хронічні респіраторні проблеми залишаться.

Що передувало

У п'ятницю, 14 лютого, Папу Римського Франциска поклали до лікарні через бронхіт після того, як понтифік насилу зміг говорити під час однієї зі своїх зустрічей вранці. Він пропустить кілька запланованих публічних заходів протягом наступних трьох днів.

Увечері понеділка, 17 лютого, пресслужба Святого Престолу оприлюднила оновлену інформацію про стан здоров'я Папи Франциска. Йому довелось залишитись у лікарні через ускладнення, пов'язані з респіраторною інфекцією.

Станом на вівторок, 18 лютого, Папа Римський перебував у складному стані, оскільки у нього розвинулася двостороння пневмонія.

У п'ятницю, 21 лютого, пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що стан Папи Франциска поліпшився.



