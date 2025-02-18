У Ватикані заявили, що Папа Франциск залишиться у лікарні через "складну клінічну ситуацію"
Увечері понеділка, 17 лютого, пресслужба Святого Престолу оприлюднила оновлену інформацію про стан здоров'я Папи Франциска. Йому доведеться залишитись у лікарні через ускладнення, пов'язані з респіраторною інфекцією
Про це повідомляє Vatican News.
Останні медичні тести виявили полімікробну інфекцію дихальних шляхів, внаслідок чого була змінена терапія.
За словами лікарів, ситуація вимагає тривалого лікування, що змусило скасувати заплановану загальну аудієнцію Папи в середу.
"Результати медичних тестів, проведених протягом останніх кількох днів і сьогодні, показали полімікробну інфекцію дихальних шляхів, що призвело до подальшої зміни терапії, - йдеться у повідомленні. - Всі аналізи, проведені нині, свідчать про складну клінічну картину, яка потребуватиме подальшої госпіталізації".
- У п'ятницю, 14 лютого, Папу Римського Франциска поклали до лікарні через бронхіт після того, як понтифік насилу зміг говорити під час однієї зі своїх зустрічей вранці. Він пропустить кілька запланованих публічних заходів протягом наступних трьох днів.
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