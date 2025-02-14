Папу Римського госпіталізували через бронхіт
У п'ятницю, 14 лютого, Папу Римського Франциска поклали до лікарні через бронхіт після того, як понтифік насилу зміг говорити під час однієї зі своїх зустрічей вранці. Він пропустить кілька запланованих публічних заходів протягом наступних трьох днів
Про це інформує Reuters.
"Папа Франциск був госпіталізований у клініку "Аґостіно Джемеллі" для проведення деяких необхідних діагностичних тестів і продовження лікування бронхіту, яке все ще триває, в лікарняних умовах", - йдеться в повідомленні Ватикану.
Через це Папа не буде присутнім на недільній месі у базиліці Святого Петра. Також були скасовані заплановані публічні аудієнції в суботу та візит до римської кіностудії Cinecittà у понеділок.
Понтифік, який обіймає цю посаду з 2013 року, не вперше стикається з проблемами зі здоров'ям. У його молодості у нього діагностували плеврит, і частина легені була видалена. Останнім часом він неодноразово хворів на грип та легеневі інфекції.
У римській лікарні Джемеллі, найбільшій у місті, є спеціальна палата для лікування Пап. Франциск провів там дев'ять днів у червні 2023 року, коли йому зробили операцію з видалення черевної грижі.
- 9 лютого під час недільної меси у Ватикані Папа Франциск був змушений перервати свою проповідь через труднощі з диханням, спричинені важким бронхітом.
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