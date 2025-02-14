Папу Римського госпіталізували через бронхіт

Про це інформує Reuters.

"Папа Франциск був госпіталізований у клініку "Аґостіно Джемеллі" для проведення деяких необхідних діагностичних тестів і продовження лікування бронхіту, яке все ще триває, в лікарняних умовах", - йдеться в повідомленні Ватикану.

Через це Папа не буде присутнім на недільній месі у базиліці Святого Петра. Також були скасовані заплановані публічні аудієнції в суботу та візит до римської кіностудії Cinecittà у понеділок.

Понтифік, який обіймає цю посаду з 2013 року, не вперше стикається з проблемами зі здоров'ям. У його молодості у нього діагностували плеврит, і частина легені була видалена. Останнім часом він неодноразово хворів на грип та легеневі інфекції.

У римській лікарні Джемеллі, найбільшій у місті, є спеціальна палата для лікування Пап. Франциск провів там дев'ять днів у червні 2023 року, коли йому зробили операцію з видалення черевної грижі.