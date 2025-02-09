Папа Франциск перервав проповідь через проблеми з диханням
9 лютого під час недільної меси у Ватикані Папа Франциск був змушений перервати свою проповідь через труднощі з диханням, спричинені важким бронхітом
Про це інформує ANSA.
Під час спеціальної меси на площі Святого Петра, присвяченої ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки, Папа Римський прочитав початок проповіді, а потім передав її завершення архієпископу Дієго Равеллі, майстру Папських літургійних урочистостей.
"Зараз я хочу трохи вибачитися й прошу магістра продовжити читання, тому що мені важко дихати", - заявив понтифік під оплески військовослужбовців.
У своїй проповіді Святіший Отець звернувся до військових і представників силових структур, закликаючи їх не забувати про мету їхньої служби - "сприяти життю, рятувати життя" і "завжди захищати життя".
Він також наголосив на необхідності залишатися уважними до спокус війни, сили та пропаганди ненависті.
- Папа Римський Франциск, виступаючи з центрального балкона базиліки Святого Петра у Ватикані 25 грудня, закликав Україну та Росію розпочати переговори про мир.
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