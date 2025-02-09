Папа Франциск перервав проповідь через проблеми з диханням

Про це інформує ANSA.

Під час спеціальної меси на площі Святого Петра, присвяченої ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки, Папа Римський прочитав початок проповіді, а потім передав її завершення архієпископу Дієго Равеллі, майстру Папських літургійних урочистостей.

"Зараз я хочу трохи вибачитися й прошу магістра продовжити читання, тому що мені важко дихати", - заявив понтифік під оплески військовослужбовців.

У своїй проповіді Святіший Отець звернувся до військових і представників силових структур, закликаючи їх не забувати про мету їхньої служби - "сприяти життю, рятувати життя" і "завжди захищати життя".

Він також наголосив на необхідності залишатися уважними до спокус війни, сили та пропаганди ненависті.