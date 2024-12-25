Папа Римський у різдвяному посланні закликав Україну та РФ до переговорів

Про це пише Reuters.

У своєму різдвяному зверненні Urbi et Orbi (до міста та світу) Франциск прямо згадав український конфлікт і закликав до "сміливості, необхідної, щоб відкрити двері для переговорів".

Промовляючи з центрального балкона базиліки Святого Петра до тисяч людей на площі внизу, Папа сказав: "Нехай звук зброї замовкне в зруйнованій війною Україні!"

Він також закликав до "жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого та тривалого миру".

Нагадаємо, 22 грудня Папа Римський Франциск закликав молитися за те, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, маючи на увазі й Україну.

"Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі", – казав він.