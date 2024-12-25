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Через масовану атаку РФ серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій ДТЕК

Катерина Єсікова
25 грудня, 2024 середа
08:39
Війна з Росією новини Львівщини

Російська армія вранці завдала масованого удару по критичних об'єктах України, зокрема серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій ДТЕК

Зміст

Про це повідомляє ДТЕК.

Уранці ворог здійснив масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК.

"Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їхніх наслідків та відновлення роботи обладнання", - написали енергетики.

Зазначається, що цього року це вже 13-та масована атака на українську енергетику і 10-та масована атака на енергетичні підприємства компанії. 

  • Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет. Більше про атаку читайте за посиланням.
  • Через російську масовану атаку по Україні Укренерго застосувало заходи обмеження споживання електроенергії у низці регіонів.
     
Теги:
Новини
Україна
Економіка
ракетний удар
Енергетика
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