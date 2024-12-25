Через масовану атаку РФ серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій ДТЕК

Про це повідомляє ДТЕК.

Уранці ворог здійснив масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК.

"Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їхніх наслідків та відновлення роботи обладнання", - написали енергетики.

Зазначається, що цього року це вже 13-та масована атака на українську енергетику і 10-та масована атака на енергетичні підприємства компанії.