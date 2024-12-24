Росія атакує Україну "шахедами" в Різдвяну ніч: на Київщині спрацювала ППО
Вдень 24 грудня та у Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
О 16:52 зафіксовано ворожий ударний БПЛА у напрямку Запоріжжя
Рух безпілотників був наступним:
- нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області з курщини;
- на Сумщині, курс - південний/південно-східний/західний;
- на Полтавщині, курс - південний/південно-західний/західний;
- на Харківщині, курс - південно-східний;
- на Дніпропетровщині, курс - південний/південно-західний;
- на Черкащині, курс - західний.
Дрон помітили у напрямку Сум.
Повітряну тривогу також оголосили у Кіровоградській та Київській областях, а згодом й на Вінничині.
О 18:12 ПС попередили про БПЛА у напрямку Кривого Рогу, Черкас, Нікополя та Сум.
Станом на 18:32 оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БПЛА:
- нові ворожі ударні БПЛА заходять в повітряний простір Сумської області з білгородщини;
- на Сумщині, курс - північно-західний;
- на південному сході Полтавщині, курс - південний/південно-східний;
- на сході Харківщини, курс - південно-східний;
- на Кіровоградщині, курс - північний/північно-західний;
- на Черкащині, курс - західний;
- в центрі Київщини, курс - західний.
О 18:38 нові "шахеди" зайшли в повітряний простір Харківської області з ТОТ Луганщини.
Пізніше тривогу оголосили у Житомирській області. ПС зафіксували дрон у напрямку Житомира та Озерного.
О 19:44 дрони рухались на Полтаву.
Водночас нові ворожі БПЛА знову зайшли в повітряний простір Харківської області з ТОТ Луганщини.
Станом на 21:03 БПЛА спостерігались:
- нові ворожі ударні БПЛА заходять в повітряний простір Сумської області з курщини, курс - південно-західний;
- на сході і заході Полтавщини, курс - західний;
- на півночі Дніпропетровщини, курс - західний.
О 22:06 "шахед" попрямував на Прилуки Чернігівської області.
Також нові групи зайшли з Брянщини на Сумщину.
Пізніше БПЛА рухався на Бориспіль.
О 22:17 на Одещині оголосили загрозу застосування ворожих ударних БПЛА.
Також "шахед" прямував на Черкаси.
У Запорізькій і Дніпропетровській областях оголосили повітряну тривогу через дрони.
БПЛА попрямували на Чернігів о 22:52. Згодом - на Запоріжжя.
У Хмельницькій і Чернівецькій областях оголосили загрозу дронів з Вінницької області.
Також нові групи ворожих ударних БПЛА заходять з Брянщини на Чернігівщину о 23:33.
Київська обладміністрація заявила про роботу ППО в області. ПС поінформували про БПЛА на Київ та Бровари.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.81 Купівля 41.81Продаж 42.38
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.26
- Актуальне
- Важливе