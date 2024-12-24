Росія атакує Україну "шахедами" в Різдвяну ніч: на Київщині спрацювала ППО

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

О 16:52 зафіксовано ворожий ударний БПЛА у напрямку Запоріжжя

Рух безпілотників був наступним:

нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області з курщини;

на Сумщині, курс - південний/південно-східний/західний;

на Полтавщині, курс - південний/південно-західний/західний;

на Харківщині, курс - південно-східний;

на Дніпропетровщині, курс - південний/південно-західний;

на Черкащині, курс - західний.

Дрон помітили у напрямку Сум.

Повітряну тривогу також оголосили у Кіровоградській та Київській областях, а згодом й на Вінничині.

О 18:12 ПС попередили про БПЛА у напрямку Кривого Рогу, Черкас, Нікополя та Сум.

Станом на 18:32 оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БПЛА:

нові ворожі ударні БПЛА заходять в повітряний простір Сумської області з білгородщини;

на Сумщині, курс - північно-західний;

на південному сході Полтавщині, курс - південний/південно-східний;

на сході Харківщини, курс - південно-східний;

на Кіровоградщині, курс - північний/північно-західний;

на Черкащині, курс - західний;

в центрі Київщини, курс - західний.

О 18:38 нові "шахеди" зайшли в повітряний простір Харківської області з ТОТ Луганщини.

Пізніше тривогу оголосили у Житомирській області. ПС зафіксували дрон у напрямку Житомира та Озерного.

О 19:44 дрони рухались на Полтаву.

Водночас нові ворожі БПЛА знову зайшли в повітряний простір Харківської області з ТОТ Луганщини.

Станом на 21:03 БПЛА спостерігались:

нові ворожі ударні БПЛА заходять в повітряний простір Сумської області з курщини, курс - південно-західний;

на сході і заході Полтавщини, курс - західний;

на півночі Дніпропетровщини, курс - західний.

О 22:06 "шахед" попрямував на Прилуки Чернігівської області.

Також нові групи зайшли з Брянщини на Сумщину.

Пізніше БПЛА рухався на Бориспіль.

О 22:17 на Одещині оголосили загрозу застосування ворожих ударних БПЛА.

Також "шахед" прямував на Черкаси.

У Запорізькій і Дніпропетровській областях оголосили повітряну тривогу через дрони.

БПЛА попрямували на Чернігів о 22:52. Згодом - на Запоріжжя.

У Хмельницькій і Чернівецькій областях оголосили загрозу дронів з Вінницької області.

Також нові групи ворожих ударних БПЛА заходять з Брянщини на Чернігівщину о 23:33.

Київська обладміністрація заявила про роботу ППО в області. ПС поінформували про БПЛА на Київ та Бровари.

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