РФ масовано атакує енергетичні об'єкти України: Укренерго застосовує обмеження

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що у зв'язку з масштабною ракетною атакою були застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.

"Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго", - йдеться у дописі.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ворог знову масовано атакує енергетику.

"Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Пізніше ДТЕК опублікувало графіки вимкнення електроенергії для Києва та області, Дніпропетровщини, Одещини. Подивитися свій графік можна за посиланням.