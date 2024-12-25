Чергова атака РФ – відповідь Путіна тим, хто говорив про ілюзорне "різдвяне перемир'я", – Сибіга

Про це він написав у X.

"Черговий масований удар Росії по енергетичній системі України. Цей різдвяний терор - відповідь Путіна тим, хто говорив про ілюзорне "різдвяне перемир'я"", - прокоментував Сибіга.

Він зазначив, що одна російська ракета пролетіла над повітряним простором Молдови та Румунії. Таким чином Росія нагадала, що загрожує не лише Україні, додав дипломат.

Нагадаємо, що 11 грудня угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими. В Офісі президента зазначили, що з Україною це питання не обговорювали.

"Як завжди, з Україною угорська сторона нічого не обговорювала. Як завжди, про свої контакти з Москвою угорська сторона не попереджала. Як завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що", - зазначив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

22 грудня Папа Римський Франциск закликав молитися за те, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, маючи на увазі й Україну.

"Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі", – сказав він.