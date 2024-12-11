Орбан заявив, що пропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя
Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими
Про це Віктор Орбан написав у соцмережі X.
"Наприкінці головування Угорщини в ЄС ми доклали нових зусиль для миру. Ми запропонували різдвяне припинення вогню та широкомасштабний обмін полоненими", - йдеться у заяві.
За словами угорського премʼєра, президент України Володимир Зеленський нібито відмовився від цієї ідеї.
"Ми зробили те, що могли!", - додав Віктор Орбан.
- 11 грудня стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним одразу після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову: "сподіваємося, що Орбан не буде Асаду телефонувати в Москву".
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