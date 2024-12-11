Орбан заявив, що пропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя

Про це Віктор Орбан написав у соцмережі X.

"Наприкінці головування Угорщини в ЄС ми доклали нових зусиль для миру. Ми запропонували різдвяне припинення вогню та широкомасштабний обмін полоненими", - йдеться у заяві.

За словами угорського премʼєра, президент України Володимир Зеленський нібито відмовився від цієї ідеї.

"Ми зробили те, що могли!", - додав Віктор Орбан.