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Орбан заявив, що пропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя

Влад Дідусь
11 грудня, 2024 середа
19:41
Війна з Росією Віктор Орбан і Володимир Зеленський за столом перемовин

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими

Зміст

Про це Віктор Орбан написав у соцмережі X.

"Наприкінці головування Угорщини в ЄС ми доклали нових зусиль для миру. Ми запропонували різдвяне припинення вогню та широкомасштабний обмін полоненими", - йдеться у заяві.

За словами угорського премʼєра, президент України Володимир Зеленський нібито відмовився від цієї ідеї. 

"Ми зробили те, що могли!", - додав Віктор Орбан.

  • 11 грудня стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним одразу після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову: "сподіваємося, що Орбан не буде Асаду телефонувати в Москву".
Теги:
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Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Угорщина
Віктор Орбан
Військові новини
переговори з РФ
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