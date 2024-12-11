"Сподіваємося, що Орбан не буде Асаду телефонувати в Москву", - Зеленський відреагував на розмову угорського премʼєра з Путіним

Про це він написав у соцмережі Х.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції", - зазначив президент.

Він наголосив, що для реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість США, єдність ЄС, а також налаштованість союзників на дотримання цілей та принципів Статуту ООН.

"Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України. Вдячний президенту Трампу й багатьом лідерам Європи, із якими ми вже працюємо разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру", - додав Зеленський.

11 грудня стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним одразу після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.





