Орбан після зустрічі з Трампом поговорив телефоном із Путіним, зокрема й про Україну
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним одразу після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді
Спершу про це повідомило РІА "Новости" із посиланням на заяву Кремля.
Зазначається, що двоє посадовців обговорювали Україну, а також економічне співробітництво.
Орбан також висловив зацікавленість у сприянні спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного розв'язання кризи, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів.
Тим часом Путін "виклав оцінки розвитку ситуації та деструктивної лінії київського режиму". Як пише Кремль, розмова відбулася з ініціативи Орбана.
Пізніше Орбан написав у Х, що розмова відбулася вранці 11 грудня й тривала щонайменше годину.
"Це найнебезпечніші тижні війни між Росією та Україною. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати на користь припинення вогню та мирних переговорів", - написав угорський прем'єр.
- Віктор Орбан у понеділок, 9 грудня, зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом і бізнесменом Ілоном Маском.
- Актуальне
- Важливе