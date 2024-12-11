Орбан після зустрічі з Трампом поговорив телефоном із Путіним, зокрема й про Україну

Спершу про це повідомило РІА "Новости" із посиланням на заяву Кремля.

Зазначається, що двоє посадовців обговорювали Україну, а також економічне співробітництво.

Орбан також висловив зацікавленість у сприянні спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного розв'язання кризи, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів.

Тим часом Путін "виклав оцінки розвитку ситуації та деструктивної лінії київського режиму". Як пише Кремль, розмова відбулася з ініціативи Орбана.

Пізніше Орбан написав у Х, що розмова відбулася вранці 11 грудня й тривала щонайменше годину.

"Це найнебезпечніші тижні війни між Росією та Україною. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати на користь припинення вогню та мирних переговорів", - написав угорський прем'єр.