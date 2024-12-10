Орбан зустрівся з Трампом і Маском у Флориді

Про це він написав у Х.

Зазначається, що на зустрічі таож був присутній член Палати представників Конгресу та майбутній радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц.

Лідери зустрілися в Мар-а-Лаго - маєтку Трампа на півдні Флориди.

"США сьогодні. Майбутнє почалося! Полудень у Мар-а-Лаго з Дональдом Трампом, Ілоном Маском і Майком Волцем", - йдеться у повідомленні.