Орбан зустрівся з Трампом і Маском у Флориді
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у понеділок, 9 грудня, зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом і бізнесменом Ілоном Маском
Про це він написав у Х.
Зазначається, що на зустрічі таож був присутній член Палати представників Конгресу та майбутній радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц.
Лідери зустрілися в Мар-а-Лаго - маєтку Трампа на півдні Флориди.
"США сьогодні. Майбутнє почалося! Полудень у Мар-а-Лаго з Дональдом Трампом, Ілоном Маском і Майком Волцем", - йдеться у повідомленні.
- Дональд Трамп після перемоги на виборах декілька разів телефонував Віктору Орбану, щоб спитати його думку про війну в Україні.
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