Трамп після перемоги на виборах дзвонив Орбану радитися щодо війни в Україні, - радіо "Свобода"

Про це повідомляє радіо "Свобода" з посиланням на джерела своєї угорської служби.

За даними джерел, після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, приділяючи багато уваги ситуації в Україні.

Журналісти також дізналися, що Орбан планує здійснити нові поїздки в межах своєї "миротворчої місії".

Наразі деталі цієї місії незрозумілі, але під час неї угорський прем’єр може, зокрема, передати послання Трампа президенту України Володимиру Зеленському, російському лідеру Володимиру Путіну та очільнику Китаю Сі Цзіньпіну.