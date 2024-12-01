Трамп після перемоги на виборах дзвонив Орбану радитися щодо війни в Україні, - радіо "Свобода"
Новообраний президент США Дональд Трамп після перемоги на виборах декілька разів телефонував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб спитати його думку про війну в Україні
Про це повідомляє радіо "Свобода" з посиланням на джерела своєї угорської служби.
За даними джерел, після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, приділяючи багато уваги ситуації в Україні.
Журналісти також дізналися, що Орбан планує здійснити нові поїздки в межах своєї "миротворчої місії".
Наразі деталі цієї місії незрозумілі, але під час неї угорський прем’єр може, зокрема, передати послання Трампа президенту України Володимиру Зеленському, російському лідеру Володимиру Путіну та очільнику Китаю Сі Цзіньпіну.
- Ще у березні прем'єр Угорщини Орбан заявив, що Дональд Трамп у разі повернення на посаду є "єдиним серйозним шансом" для припинення російсько-української війни. На його думку, Трамп доб'ється миру в Україні ще до інавгурації.
- Водночас The Independent писав, що несподіваний альянс новообраного президента США Трампа, прем'єра Угорщини Орбана та Папи Римського Франциска може змусити Київ до поступок Росії.
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