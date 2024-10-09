Орбан вважає, що Трамп доб'ється миру в Україні ще до інавгурації, якщо виграє вибори

Про це повідомляє видання Politico.

Так, під час виступу на пресконференції у Страсбурзі Орбан нагадав, що 7 листопада в Будапешті відбудеться неформальний саміт європейських лідерів. Він підкреслив, що цей захід збігається з виборами в США, запланованими на 5 листопада.

"Я радий, що неформальний саміт європейських лідерів пройде в Будапешті через два дні після виборів у Сполучених Штатах", – зазначив Орбан.

За його словами, це буде слушна нагода обговорити підходи до вирішення війни в Україні та визначити подальші кроки як для окремих держав, так і для Євросоюзу загалом.

Орбан також порівняв зовнішньополітичні підходи адміністрації Трампа з нинішньою владою США, наголосивши на "значній різниці" між ними. Він висловив упевненість, що Трамп, у разі перемоги, не буде чекати офіційної інавгурації для того, щоб діяти на міжнародній арені.

"Ми відкоркуємо кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться", – наголосив угорський прем'єр Орбан.

Крім того, Орбан висловив впевненість, що у випадку перемоги Трамп "діятиме негайно", аби досягти миру в Україні. Політик закликав європейських лідерів до швидких та стратегічних рішень, зазначивши, що між виборами в США та інавгурацією нового президента, яка традиційно відбувається через кілька місяців, буде дуже мало часу для реагування.

"Ми повинні діяти не лише філософськи й інтелектуально, а й стратегічно і практично, і робити це якомога швидше", – наголосив Орбан.