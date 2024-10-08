"Продав країну Путіну": пресконференцію Орбана в Європарламенті намагався зірвати угорський опозиціонер
У вівторок, 8 жовтня, угорський опозиціонер Мартон Гєкіцький спробував зірвав виступ Віктора Орбана в Європарламенті
Про це повідомляє АР.
Інцидент стався під час пресконференції Віктора Орбана у Європарламенті, де премʼєр-міністр Угорщини розповідав про плани під час головування його країни в ЄС.
Активіст і член опозиційної партії "Демократична коаліція" Мартон Гєкіцький перебив Орбана, коли той говорив про своє негативне ставлення до мігрантів.
"За скільки ви продали країну? За скільки ви продали країну, пане прем'єр-міністре? Він продався Путіну, він продався Сі Цзіньпіну", - крикнув Гєкіцький.
У цей момент охорона схопила опозиціонера та вивела його з приміщення.
- 5 жовтня Віктор Орбан заявив, що відправить мігрантів з кордону своєї країни до Брюсселю, якщо Євросоюз не припинить "переслідувати" країну за обмежувальну політику надання притулку.
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