"Продав країну Путіну": пресконференцію Орбана в Європарламенті намагався зірвати угорський опозиціонер

Про це повідомляє АР.

Інцидент стався під час пресконференції Віктора Орбана у Європарламенті, де премʼєр-міністр Угорщини розповідав про плани під час головування його країни в ЄС.

Активіст і член опозиційної партії "Демократична коаліція" Мартон Гєкіцький перебив Орбана, коли той говорив про своє негативне ставлення до мігрантів.

"За скільки ви продали країну? За скільки ви продали країну, пане прем'єр-міністре? Він продався Путіну, він продався Сі Цзіньпіну", - крикнув Гєкіцький.

У цей момент охорона схопила опозиціонера та вивела його з приміщення.